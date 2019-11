Giovedì 14 Novembre 2019, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, una scossa di magnitudo 3.2 è stata avvertita chiaramente dalla popolazione oggi in provincia dell'Aquila. Il sisma, alle 10.55, è stato localizzato dall'istituto nazionale di vulcanologia con epicento due chilometri a nord-est di Capitignano ad una profondità di 15 km. Tra i comuni più vicini anche Pizzoli e Amatrice . Il sisma è stato avvertito anche all'Aquila e debolmente a Pescara . Non si segnalano per ora danni a persone o cose.