Terromoto nel Perugino, scossa avvertita da molti cittadini. Epicentro a Gubbio

Terremoto oggi, sabato 15 maggio, alle 9.56 in provincia di Perugia. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa ha avuto una magnitudo tra 3.7 e 4.2 . Il sisma è stato avvertito sia nell'Eugubino, nel Perugino che nell'Assisano. Un'altra scossa è arrivata undici minuti dopo, per la precisione alle 10.07. Secondo l'Ingv la stima provvisoria della magnitudo è tra 2.9 e 3.4. Per ora, fortunatamente, non si segnalano danni. L'epicentro della scossa più forte è stato indivuduato nella zona di Gubbio. La magnitudo fissata dall'Ingv in 4.0.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 10:32

