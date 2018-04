Terremoto in Molise, tra rischio sismico e incubo profezia nelle stesse zone distrutte nel 1456

di Enrico Chillè

Terremoto, forte scossa in Molise: persone in lacrime, fuga dalle case. Gli esperti: "Arriveranno le repliche"

"Sorgente di magma sotto l'Appennino, potrebbe causare terremoti nuovi e più forti"

Una scossa didi intensità medio-forte, fortunatamente avvertita con meno violenza ma anche in un maggior numero di comuni grazie alla profondità dell'ipocentro (31 km), relativamente alta rispetto a quelli del cratere sismico del Centro Italia. Il sisma di ieri mattina, registrato in, non sarebbe direttamente collegato alla sequenza innescatasi col terremoto del 24 agosto 2016, ma è bastato per spaventare, non poco, le popolazioni residenti in un territorio a forte. Anche perché c'è una strana profezia che da giorni sta spaventando i più creduloni nel Sud Italia.Il presidente dell', è abbastanza scettico sull'ipotesi che il terremoto in Molise sia dovuto all'attivazione di una faglia a causa dell'attività sismodinamica in: «Stiamo monitorando tutte le scosse successive, ma per intensità e profondità dovrebbe trattarsi di unallo sciame partito col terremoto che ha distrutto Amatrice. Per caratteristiche, la scossa di ieri è più simile a quelle registrate negli ultimi mesi in Puglia».La scossa di ieri ha causato il panico tra la popolazione e i sindaci di diversi comuni hanno deciso di tenere, mentre moltihanno scelto di passare la notte in auto e. L'area in cui è avvenuto il terremoto, d'altronde, è da sempre soggetta a rischio sismico anche se la classificazione ufficiale parla di. Questi dati potrebbero però essere presto rivisti perché uno studio ha rilevato che nella vicina area del Matese c'è un'attività magmatica sotterranea che potrebbe causare movimenti tellurici anomali e potenti.Senza dimenticare, e le popolazioni lo sanno bene, i grandi terremoti che distrussero i centri abitati nei secoli passati: il più violento, con una, avvenne ile rase al suolo interi paesi tra Molise, Abruzzo e Campania. In quell'occasione, dopo la morte di oltre 20mila persone, alcune zone furono ripopolate con immigrati provenienti dalla Croazia e questo spiega come mai, il comune più vicino all'epicentro della scossa di ieri, sia uno dei tre centri bilingue italo-croati presenti sul nostro territorio nazionale.Altri significativi terremoti avvenuti della zona sono quello di magnitudo 6.6 del 26 luglio 1805 e quello di magnitudo 5.7 del 31 ottobre 2002, che causò il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia (Campobasso).Negli ultimi giorni, inoltre, si è diffusa con una certa viralità unaallarmante lanciata da una sedicente profetessa brasiliana,, che ha annunciato tre violenti terremoti in tutto il mondo per il prossimo. Secondo quanto annunciato dalla (presunta) veggente, si tratterà di un chiaro messaggio inviato da Dio sulla Terra e uno dei tre devastanti terremoti dovrebbe colpire il Sud Italia, poiché la donna ha parlato di. Ad ogni modo, si tratta dell'ennesimo, delirante annuncio creato ad hoc per essere diffuso sul web, puntando sui timori di popolazioni che vivono a ridosso di faglie attive in un paese che, come il nostro, ha un elevato rischio sismico da Nord a Sud. La mossa migliore è sempre quella di essere preparati sulla prevenzione sismica, consultando le linee guida della campagna Io non rischio , lanciata dalla Protezione Civile.