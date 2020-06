Terremoto in Molise di magnitudo 3.5, epicentro in provincia di Campobasso. Scossa sentita anche in Abruzzo e Puglia

Coronavirus, in Italia oggi "solo" 6 morti. Sono 126 i nuovi casi positivi, 78 in Lombardia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 19:04

Undiè stata registrata pochi minuti fa in, nella provincia di Campobasso. L'epicentro della scossa è stato localizzato a 3 chilometri a Sud-Est del Comune di Montecilfone.Il, fa sapere l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (), è stato registrato alle 18.21 ed ha avuto un ipocentro a 18 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione sia in provincia di Campobasso che in quelle, vicine, di Foggia e Chieti, anche se in maniera meno netta rispetto ad altri terremoti più superficiali. Dalle prime testimonianze, il sisma è stato avvertito con un tremolio simile a quello del passaggio di un mezzo pesante. Non si hanno, al momento, notizie di danni a cose o persone.

Io convinta che il tremolio fosse il camion. Ma anche no #Terremoto — ♛vAlEnTiNa♛ (@valenscc) June 29, 2020

Leggo del #terremoto in molise

Io vivo in Abruzzo .... a pochi km dal confine con il molise....ho avvertito chiaramente una scossa intorno alle 18:20. 😨😰 — Claudia N (@ClaudiaNanni4) June 29, 2020