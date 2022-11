Terremoto nelle Marche, la paura nei video sui social: bottiglie distrutte nei supermercati, crolli in stazione e lampadari impazziti

Lampadari che tremano, corsie di supermercati ricoperte di prodotti caduti e andati in frantumi, calcinacci caduti in strada o alla stazione. Stamattina mezza Italia, dal Lazio al Trentino e in particolare tra le Marche e la Romagna, è stata svegliata da una forte scossa di terremoto con magnitudo 5.7 il cui epicentro è stato registrato al largo di Pesaro. I video del terremoto sono stati prontamente condivisi sui social dai cittadini spaventati, insieme a foto e richieste di rassicurazione.

Terremoto nelle Marche, scossa di 5.7 sveglia mezza Italia: «Paura anche a Roma». Treni fermi sull'Adriatica

I video condivisi sui social

Le immagini più emblematiche arrivano da un supermercato di Ancona. In un video si vedono bottiglie cadute per la scossa e ridotte in frantumi tra le corsie, così come pacchi e scatolame.

Anche in Abruzzo e a Bologna il risveglio è stato movimentato, a testimoniarlo la forte oscillazione dei lampadari immortalata in un alcuni video.

Mi sveglio e mi pare di stare in discoteca #Terremoto pic.twitter.com/PZYLEfJoLS — ⚡U⚡IE (@susinalittle) November 9, 2022

Nella stazione di Ancona è stata segnalata la caduta di calcinacci sia nei sottopassi sia in banchina.

Danni di lieve entità segnalati in strada anche tra Ancona e Fano.

