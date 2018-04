Terremoto di magnitudo 3.4 nella notte a Pieve Torina. Trema anche la Toscana

Terremoto nelle Marche: «Decine di repliche da ieri notte». Avvertito fino a Roma e in Toscana

Nuove scosse in: lo sciame sismico che ha colpito il Maceratese, estremità più settentrionale del cratere sismico. Nella notte sono stati registrati diversi sismi, il più forte died epicentro presso, a pochi km di distanza da Muccia, epicentro deldi magnitudo 4.6. Una scossa di intensità moderata è stata registrata anche in, in provincia di Grosseto.La scossa diè stata registrata alle 2:00 con epicentro a 2 km da Pieve Torina e ipocentro a 5 km di profondità. Si tratta della più forte di quattro scosse (considerando solo quelle pari o superiori a magnitudo 2) rilevate dalla mezzanotte nella zona, tra cui un'altra di magnitudo 2.9 all'1:52. La scossa più forte è stata distintamente avvertita nelle zone più vicine all'epicentro, fino a un raggio di circa 30-40 km. Dopo quest'evento, altre scosse minori sono state registrate per tutta la notte. Non si segnalano al momento ulteriori danni.Una scossa di3 è stata registrata dall'Ingv tra le province di Grosseto e Pisa. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, che è avvenuta alle ore 6.41 e ad una profondità di 8 km, sono statie Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa).