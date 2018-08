Terremoto nelle Marche, scossa avvertita poco fa

Una scossa diè stata avvertita distintamente pochi minuti fa in varie località delle: in zone periferiche di Ancona, a Fano, a Pesaro. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Ingv con una magnitudo di 3.7 al largo della costa pesarese, con un epicentro di 34 km.Varie le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.