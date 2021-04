Un terremoto di magnitudo 3.3 si è verificato vicino a Macerata, nel comune di Fiordimonte. La scossa, con epicentro a soli 8 chilometri di profondità, è avvenuta alle 19.25. Il sisma è stato avvertito in tutte le Marche ma anche in Umbria, considerando che l'epicentro dista soltanto 32 chilometri da Foligno e 58 da Perugia. Al momento non risultano notizie di danni a persone o cose.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA