Ilè stato avvertito anche nel Sud dell'Italia, in particolare in Puglia e nel Salento, dove sono arrivate dall'una alle tre oltre cento telefonate al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce. E sul litorale ionico del Capo di Leuca e su quello di Otranto, è stato registrato un, per l'arrivo dell'ondaUna seconda scossa di magnitudo 5.0 è avvenuta stamattina poco prima delle 8. A telefonare stanotte ai vigili del fuoco sono state persone allarmate per la scossa, che è stata avvertita nettamente soprattutto ai piani alti dei palazzi di Lecce: non si registrano danni a persone o cose.Dopo la scossa, il Centro allerta tsunami dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) aveva diramato un messaggio di allerta «Arancio» per possibili variazioni del livello del mare inferiori ad un metro, raccomandando la massima prudenza nelle zone costiere e nei bacini portuali.