Sciame sismico sul vulcano Etna: sedici scosse in un'ora

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sciame sismico sul parco del vulcano: 16 scosse poco più di un'ora. I terremoti sono stati registrati dall'Ingv con epicentro Ragalna, dove vi sono anche molti b&b, e Zafferana Etnea.Lo sciame sismico ha avuto magnitudo massima a 3.6. I dati per ora incerti, sono ancora in fase di elaborazione. La profondità del sisma è a circa 8 chilometri.La terra ha cominciato a tremare verso nel 23. Le scosse sono state avvertite in vari paesi etnei.