Terremoto a Cerignola avvertito sino a Foggia: paura tra la gente

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 21.19 in provincia di Foggia. L'Ingv ha rilevato un sisma di magnitudo 3.1 con epicentro a soli 4 chilometri da Cerignola. La profondità di appena 3 chilometri ha fatto sì che la popolazione avvertisse chiaramente la scossa nella stessa Cerignola, come a Canosa e nella più distante Foggia. Allarme tra la gente, con molte chiamate pervenute ai vigili del fuoco. Sino a questo momento non seono segnalati danni a persone o cose.