Terremoto nel Centro Italia, sabato a Recanati si parla di rinascita in un convegno

Sabato 15 settembre a, si discuterà di ricostruzione nella aree colpite, non per sottolineare le tante problematiche ancora esistenti, ma per mettere in luce i nuovi fermenti e segnali di rinascita. Sabato verrà ufficializzato il protocollo di intesa firmato dagli Enti Parco Gran Sasso-Monti della Laga e Parco Monti Sibillini e promosso da "Appennino Solidale", una rete di associazioni e soggetti pubblici e privati.L'obiettivo è quello di attuare forme di collaborazione tra i due Enti per un programma di rinascita, mediante attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei rispettivi territori; a rendere più significativo l'accordo tra i due Parchi sono previste autorevoli presenze istituzionali: Il Vice Presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, rappresentanti del Governo, delle quattro regioni e dei nove comuni interessati.Il giornalista Rai Vincenzo Varagona introdurrà i lavori e presenterà il libro fotografico di Adriana Pierini ”Amatrice il profumo della sua terra”, nato dalla passione per la montagna della fotografa recanatese e dalla sua frequentazione dei territori dei Monti della Laga e della gente che vi abita. Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda che raccoglierà suggerimenti, proposte e buone pratiche da parte di Associazioni, Operatori e Enti delle zone appenniniche. L'incontro si svolgerà alle ore 9.00 nell’Aula Magna del Palazzo Comunale di RECANATI (MC).