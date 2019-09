Terremoto Centro Italia, 500 uomini di Boston Consulting Group per far ripartire Cascia e la Valnerina

Giovedì 19 Settembre 2019, 13:49

Aiutare le popolazioni del cratere sismico umbro, colpite dallo sciame sismico in Centro Italia, a ripartire. Asono al lavoro 500 persone di(BCG), arrivate inda tutta Italia con 5 treni e 10 pullman; nella giornata di oggi sono impegnate nella realizzazione delle attività a supporto del rilancio delle comunità colpite dal sisma. Incontro, conoscenza e dialogo saranno il cuore di una grande festa in piazza che si terrà questa sera. I cinquecento di BCG e i casciani parteciperanno all'inaugurazione – alla presenza del sindaco di Cascia, Mario De Carolis – di un parco giochi realizzato e donato da BCG in collaborazione con Fondazione Francesca Rava. Un concerto di Roy Paci e Carmine Ioanna accompagnerà la serata.Diversi gli ambiti di intervento previsti nella giornata:· nella piazza principale di Cascia, i volontari realizzano un progetto di abbellimento e ricostruzione dell'arredo urbano, in particolare attraverso la piantumazione di un roseto. Le rose, infatti, rappresentano uno dei simboli della cittadina. La riqualifica prevede anche il restauro delle panchine dell'area· attraverso la ripulitura e abbellimento dei muri degli edifici scolastici si migliora l'ambiente in cui i ragazzi stanno crescendo. Gli studenti delle scuole superiori possono conoscere il mondo della consulenza e del terzo settore con le persone di Boston Consulting Group e i volontari di Fondazione Francesca Rava· un tratto della pista ciclabile che attraversa Cascia è arricchito dalla costruzione di un'area gioco a disposizione dei più giovani· insieme alla Protezione Civile, i cinquecento diventano consapevoli di quanto vissuto durante il terremoto e del ruolo che hanno avuto i volontari e professionisti dello stesso ente, del Soccorso Alpino· tre diversi cammini (Castelluccio – Norcia (14 km); Cascia – Norcia (17 km); Campi – Norcia (10 km) stanno portando le persone di BCG nelle "Terre Mutate", ossia colpite dal terremoto, nei dintorni di Cascia e Norcia, con lo scopo di renderle consapevoli della ricchezza di questo territorio e della sua bellezza. La presenza di guide locali accompagnerà i camminatori affinché possano diventare "ambasciatori" e diffondere la conoscenza di quest'area.Per Giuseppe Falco, Amministratore delegato di BCG Italia, Grecia, Turchia e Israele, "Questo progetto nasce in risposta alle richieste di rilancio che la comunità locale esprime con forza, e per realizzarlo BCG e Fondazione Francesca Rava intendono anche ricondurre l'attenzione pubblica su questo territorio ancora in difficoltà a tre anni dal sisma. La vera ricostruzione va ben oltre il pur fondamentale intervento sugli edifici e le infrastrutture: si estende alla ricomposizione del tessuto sociale, alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e alla ripartenza dell’economia ".Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava aggiunge: "Dopo la ricostruzione di 8 scuole, la Fondazione Francesca Rava torna nelle terre colpite dal sisma insieme a BCG con questo innovativo progetto di volontariato aziendale che punta alla riattivazione dell'economia locale. Abbiamo messo in campo la nostra competenza nelle relazioni umane, nella collaborazione con le Istituzioni, di lavoro nelle comunità in difficoltà, elementi che sono parte del nostro impegno quotidiano in Italia e nel mondo. Mi auguro che le 500 persone di BCG diventino ambasciatori con noi di queste terre".