Terremoto a Catanzaro magnitudo 4.0: scuole evacuate

Lunedì 7 Ottobre 2019, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scossa di. L'epicentro é stato localizzata a, un centro a pochi chilometri dal capoluogo. Non risultano, al momento, né feriti, né danni, ma gli istituti scolastici, a titolo cautelativo, sono stati fatti evacuare anche perché la scossa ha suscitato molta paura.Dalle prime verifiche non risultano feriti né danni in seguito alla scossa avvenuta nei dintorni di Catanzaro. La salaè in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. Il terremoto è stato «avvertito dalla popolazione, dalle prime verifiche non risultano feriti né danni». Secondo i dati dell', la scossa ha avuto un epicentro a 27 chilometri di profondità, localizzato a 2 km a nordovest di Carafa di Catanzaro.