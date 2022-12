Terremoto nel Catanese, scossa di magnitudo 4.1. Il sisma avvertito in diverse province della Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 21.26 all'Ingv a 4 chilometri a sud-est di Mazzarrone, nel Catanese. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. L'evento è stato nettamente avvertito in diverse province della Sicilia, in particolare nella zona sud-est dell'isola. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

I Vigili del Fuoco: «Al momento non sono pervenute rischieste d'intervento»

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania fanno sapere che «al momento» non sono pervenute «richieste d'intervento» e non si segnalano danni in merito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a Mazzarrone, nel catanese. Il sisma è stato avvertito nella zona del calati o ed anche nel siracusano e nel ragusano.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 era stata registrata stamane nelle Marche. Il sisma è stato avvertito poco dopo le 8 dalla sala sismica dell'Ingv di Roma a una profondità di 10 chilometri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA