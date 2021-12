Terremoto a Catania, cinque scosse di magnitudo 3.3: «Hanno spostato me e il divano»

Terremoto, piuttosto intenso secondo i residenti, a Catania. Una serie di scosse è stata avvertita alle 21.38 e l'Ingv ha stimato una magnitudo di 3.3. L'epicentro nella zona di Motta Sant'Anastasia, alle porte di Catania.

LA SEQUENZA DI SCOSSE

Cinque scosse di terremoto, di magnitudo compresa tra 2.4 e 3.3, sono state registrate dall'Ingv nel Catanese, a sei chilometri a sud-ovest di Motta Sant'Anastasia, tra le 21.34 e le 22.01, ad una profondità compresa tra i 9 e i 10 chilometri. Quella di maggiore intensità, di magnitudo 3.3, alle 21.38, è stata avvertito a Catania e provincia. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

Diversi i commenti degli utenti che hanno commentato la scossa di terremoto ridefinita «di Natale» sui social, vista la tradizione negativa della città in Sicilia in questo periodo dell'anno. La scossa non sembra aver provocato danni o causato feriti. Grandissima paura tra i residenti, la scossa è stata avvertita in modo molto netto in una vasta zona del catanese.

Altro Natale, altro #terremoto. Ormai è tradizione a Catania — Damiano (@Damiano44510671) December 23, 2021

Botta improvvisa di #terremoto a Catania, mi sono sentito sballottato dalla sedia per un attimo, sarà durato un secondo — Federico Di Mauro (@FrederickSeb) December 23, 2021

