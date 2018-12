Terremoto alle Eolie a grande profondità, ancora allerta in Sicilia

Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 20.29 di domenica 16 dicembre nel. L'Ingv ha rilevato una magitudo di 3.1, a profondità di solo un chilometro. I comuni più vicino all'epicentro sono Milo (11 km) e Zafferana Etnea (12 km). Allarme per il sisma a Giarre, così come ad Acireale e. Molte telefonate ai vigili del Fuoco, ma per ora non sono segnalati danni a persone o cose.