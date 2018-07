Paura in Calabria, terremoto alle 4.50. Scossa di magnitudo 4.4 al largo di Tropea

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

in Calabria alle 4.50 del mattino. La scossa avvertita chiaramente dalla popolazione.Paura alle 4.50 a Tropea e sui paesini della costa calabra affollati di turisti con centinaia di telefonate ai centralini di vigili del fuoco e forze di polizia. Undi4.4 é stato infatti registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in mare al largo della costa calabra.La scossa, che si è verificata a una profondità di 57 km, è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Secondo le prime verifiche del Dipartimento della Protezione Civile al momento non si registrano danni a persone o cose. Il sisma è stato chiaramente avvertito anche a Messina, Reggio Calabria e alle Eolie.