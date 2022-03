Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 4.1 a Vibo Valentia

Terremoto in Calabria. Un sisma di magnitudo 4.1 è stato registrato alle 22.17, nel territorio di Vibo Valentia. La scossa è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La scossa in mare a una profondità di 165 chilometri ma è stata chiaramente avvertita dalla polpolazione nella provincia di Vibo Valentia. L'epicentro è stato in mare, al largo della costa tirrenica, nella zona di Ricadi, a una profondità di 165 chilometri. Non si registrano comunque danni a cose o persone.

