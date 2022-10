Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 nel Cosentino. Il sisma sentito anche in Campania e Basilicata

di Redazione web

Scossa di terremoto è stata registrata alle 22.42 sulla costa della Calabria, nel Cosentino. Il sisma, secondo quanto riferisce Ingv, è stato localizzato a una profondità di 286 km e ha avuto una magnitudo 5.1. con epicentro in mare in prossimità di Arcella, Praia a Mare, Scalea, Tortora. La terra ha tremato a pochi chilometri da Scalea, ma la scossa è stata avvertita in numerose zone della Calabria, da Catanzaro al Vibonese e al Crotonese, dalla piana di Gioia Tauro a Reggio Calabria, e anche nelle vicine Basilicata e Campania.

Sentito un boato prima della scossa

In molti parlano di un boato prima della scossa sentita anche in Puglia e nella Sicilia Orientale. Al momento non sarebbero arrivate richieste di soccorso né segnalazione di danni alla sala operativa dei vigili del fuoco di Cosenza. Ma ci sono state scene di panico con la gente in strada. Per fortuna il terremoto è avvenuto molto in profondità, attenuandosi così in superficie.

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5.1. Il sisma sentito anche in Campania e Basilicata https://t.co/umhXPm1GXV — Leggo (@leggoit) October 31, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 00:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA