Terremoto in Calabria, scossa a Cosenza di 3.8

Terremoto in Calabria: una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 11.58 a 2 chilometri dal comune di San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto è avvenuto a una profondità di 83 chilometri

Le coordinate della scossa di terremoto a San Donato di Ninea (Cosenza), sono: latitudine 39.6950, longitudine 16.0650.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Ancora una scossa in Italia dopo il terremoto in Umbria dei giorni scorsi

Il terremoto in Calabria segue a pochi giorni di distanza le forti scosse che in Umbria hanno allarmato le persone che hanno scelto di passare alcune notti fuori dalle loro abitazioni tra Umbertide e Pierantonio.

Le persone sono state alloggiate presso due palestre. Qualcuno ha dormito in tenda, qualcun altro in auto.

