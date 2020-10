Brescia, scossa di magnitudo 2,7: gente in strada, controlli negli edifici

Terremoto, una scossa di magnitudo 2,7 è stata registrata nella serata di mercoledì a Brescia, tra il quartiere di Mompiano, zona nord della città, e il borgo di Caino, a 9 chilometri dal capoluogo. Molte le chiamate ai Vigili del fuoco ma non si registrano danni alle cose e feriti. Alcuni abitanti dei piani alti sono scesi in strada. In mattinata saranno effetti sopralluoghi per verificare lo stato soprattutto dei cornicioni di edifici a rischio.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 4km da #Brescia, #Italia. 16 segnalazioni in un raggio di 18km. Scarica la app da https://t.co/N9Zyr5BxyY per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/10Q0JZOvDl — Earthquake Network (@SismoDetector) October 21, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA