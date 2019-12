Terremoti, un 'Big One' catastrofico? Ingv: «Non sappiamo quando, ma arriverà e potrà distruggere tutto»

cambiata la geologia della zona, che è sempre quella, così come gli sforzi a cui sono soggette le faglie, è realistico ed ovvio pensare che altri eventi sismici importanti si verificheranno

Domenica 8 Dicembre 2019, 12:41

Non solo California e Giappone: anche l', e in particolar modo la, potrebbe essere il teatro di una sorta di '', ovvero undi intensità devastante molto probabile ma, ovviamente, impossibile da prevedere nel tempo. È l'allarme lanciato da, vulcanologo dell', che spiega: «Non possiamo sapere quando, ma in futuro potrebbe arrivare un terremoto fortissimo e devastante, capace di seminare distruzione e morte».Potrebbe sembrare un allarme apocalittico ed eccessivo, ma si basa sulladi gran parte dellae sulle caratteristiche non solo del suolo, ma anche e soprattutto dell'attività antropica. All'AdnKronos, infatti, Mario Mattia ha spiegato: «Non possiamo escludere che unfortissimo possa arrivare: la città di, ad esempio, è stata rasa al suolo nel 1189 e nel 1693 e siccome non è».La, in più zone della(ma soprattutto nella parte orientale dell'isola), è d'altronde innegabile. A rendere potenzialmente devastante un terremoto di forte intensità, però, sono altri fattori. «L'ultimo evento sismico notevole, quello del, purtroppo» - spiega ancora ildell'Ingv - «Pensate ad un, come quello che è stato stimato nel. In città come Catania, Ragusa e Siracusa, dove per tanto tempo si è costruito in modo dissennato, potrebbe fare dei danni anche difficilmente immaginabili. Negli anni '50, un sindaco di Catania fu accolto dalla folla festante perché a Roma riuscì a ottenere la declassificazione sismica del capoluogo, dando così la possibilità di sviluppare l'attività edilizia anche in provincia di Catania, ma senza rispettare i criteri antisismici. Per questo, gran parte della città oggi risulta estremamente vulnerabile».La pericolosità sismica dideriva non solo dal contatto tra la placca africana e quella euroasiatica, ma anche dall'attività dell'. Il vulcanologo dell'Ingv spiega infatti: «L'Etna continua la sua attività, lo dimostrano le ultime scosse di origine vulcanica e il degassamento da tutti i crateri. Questo significa che il magma si trovi a livelli molto superficiali. Nessun allarmismo, ma questo fa riflettere su come nei prossimi mesi o anni, ci sarà una eruzione di cui non possiamo prevedere l’entità».