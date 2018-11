Terremoto a Bari, paura in Puglia: scossa magnitudo 3.5, avvertita fino a Matera

Terremoto in Puglia: la scossa è stata avvertita in particolare a Bari e nei comuni limitrofi fino a Matera, in Basilicata. C ome riferisce in un tweet l'Ingv, la magnitudo della scossa, registrata alle 13.45 di oggi, è stata di 3.5 ed è stata localizzata a 5 km da Altamura e a una profondità di 38 km . Diverse persone sono scese in strada e numerose sono state le chiamate alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti o danni.







La scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita anche a Matera e in altri comuni della provincia, confinante con il Barese. Nella Città dei Sassi in molti sono scesi per strada e sono numerose le telefonate fatte ai Vigili del Fuoco. Al momento non sono segnalati danni a persone o a cose.



Per effetto della profondità dell'ipocentro, laè statain modo diverso dalla. Gli abitanti dei centri più vicini all'epicentro, come dimostrano lesull'app di EMSC, non hanno avvertito un intenso scuotimento, ma solo un fortissimo rombo sismico. È quanto ha fatto sapere un residente di Gravina in Puglia, comune ad appena 15 km da Altamura. Il tremore è stato avvertito maggiormente man mano che ci si allontanava dall'epicentro, come dimostrano le testimonianze provenienti da zone più distanti, come Andria, Bisceglie e San Giovanni Rotondo.