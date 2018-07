Nocciolino, cane terremotato percorre 60 chilometri in una settimana per tornare nella sua terra​

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Quel, l'invece è. È chiaro che la colpa sia del suolo su cui poggiava,in quel punto». È disperato l'appello della famiglia di, giovane studente greco di Ingegneria all', tra le 309 vittime delche sconvolse l'Abruzzo il Come riporta AbruzzoWeb , nel capoluogo si sta discutendo sull'opportunità di ricostruire il palazzo distrutto dal sisma al civico 6 di: oltre a Vassilis, nel crollo morirono altre 26 persone. Le perizie effettuate hanno dimostrato, in effetti, che a far crollare l'edificio di sei piani erano state le, più fragile rispetto al punto in cui si trovava un palazzo assolutamente identico, che però non è crollato. Per questo motivo, papà Georgios, mamma Anna e la sorella Dionysia (che si salvò dal crollo ma rimase invalida al 70%) chiedono che quel palazzo non venga ricostruito: meglio utilizzare quell'area per un parcheggio, come suggeriscono anche alcuni residenti, ed una piazza commemorativa delle vittime.«Si può vivere anche senza la ricostruzione del ‘’. E poi chi andrà ad abitare in un palazzo dove 27 persone sono morte nella terribile notte del 6 aprile?» - ha dichiarato l'avvocato, legale della famiglia Koufoulias nel processo civile per il risarcimento danni - «Non vogliamo che si costruisca in quella area; per rispetto dei defunti, per dare un, per dimostrare che si può vivere anche senza la ricostruzione del palazzo della morte, simbolo della tragedia aquilana, eppure non è così in vista come la Casa dello Studente, che è su via XX Settembre, anche lì vittime e dolore immenso; via Campo di Fossa e piazzale Paoli sono poco lontani da Via XX Settembre eppure così lontani dalla memoria collettiva, proprio perché poco visibili».