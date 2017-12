Terremoti, scoperta la spaccatura sotto lo Ionio che provoca le scosse tra Sicilia e Calabria

Roma - Un sistema di spaccature profonde, una vera e propria 'finestrà sotto lo Ionio. A scoprirlo è stato un team di ricercatori italiani e questa scoperta chiarisce perché si sta «separando la Sicilia dal resto dell'Italia», nella regione compresa tra lo stretto di Messina e l'Etna. Lungo queste strutture geologiche risale infatti materiale del mantello che formava il basamento dell'oceano mesozoico, chiamato Tetide, da una profondità di circa 15-20 chilometri.



«Si tratta di una vera e propria finestra sotto il fondale del Mar Ionio, che consente di osservare da vicino blocchi dell'antico oceano, svelando i processi che hanno portato alla sua formazione» spiegano i ricercatori. Lo studio è stato condotto da un team di ricercatori dell'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Ismar-Cnr) di Bologna, dell'Università di Parma, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dell'istituto tedesco Geomar di Kiel. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications con il titolo 'Lower plate serpentinite diapirism in the Calabrian Arc subduction complex'.



«Le faglie lungo le quali risale il mantello della Tetide -spiega Alina Polonia, ricercatrice Ismar-Cnr e coordinatrice della ricerca- controllano anche la formazione del Monte Etna, dimostrando che si tratta di strutture in grado di innescare processi vulcanici e causare terremoti. Queste faglie, infatti, sono profonde e lunghe decine di chilometri, e separano blocchi di crosta terrestre in movimento reciproco».

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..