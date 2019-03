Terrapiattisti bloccano il treno, parla il leader: «Biglietto una truffa, non paghiamo. Terra piatta? Mai detto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche giorno fa ha fatto molto parlare: si erano definiti terrapiattisti, «cittadini del mondo», e avevano tirato fuori - al posto dei documenti - un foglio definito «Autodeterminazione». Oggi il quotidiano Il Secolo XIX torna a parlare del caso citando le parole di uno dei quattro,, 43 anni: un nome che però si rifiuta di utilizzare.Il perché lo spiega lui stesso: «Io mi chiamo Illuminazione Cosmica, per gli amici Illu», dice. «Sono un’entità pregiuridica di diritto internazionale». Il rifiuto del nome è per via della lotta contro lo Stato, contro l’anagrafe, contro le tasse, e ovviamente contro il pagamento dei biglietti del treno: «È una frode, non lo abbiamo pagato: le denunce di Carabinieri e Ferrovie non ci fanno paura - dice - siamo ‘autodeterminati’, fuori da ogni giurisdizione planetaria».La base del gruppo è la casa di uno di loro, a Savona: da lì Grava e i suoi seguaci, le loro originali idee. «Siamo noi i quattro denunciati per rifiuto di fornire le generalità e per interruzione di pubblico servizio - conferma - Ma non abbiamo mai detto che siamo terrapiattisti per non pagare il biglietto. Mai detto che la terra è piatta». Poi però specifica: «Ma sicuramente non è sferica». E allora, di che forma sarà?