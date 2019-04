Terrapiattisti, il raduno a maggio a Palermo: «La verità deve diffondersi». L'ingresso? 20 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: non è lo slogan di un raduno religioso, un passo della Bibbia o una frase pronunciata da un sacerdote, ma qualcosa di diverso. È l’incipit del post, pubblicato su Facebook, di Agostino Favari, nell’annunciare il ritrovo, ila Palermo all’Hotel Garibaldi, deiNon è uno scherzo: dopo mesi di voci che si rincorrevano, ora c’è una data e un luogo, con tanto di lista dei relatori. Dallo stesso Agostino Favari ad Albino Galuppini, Morena Morlini, Raffaello Barella: tutti profondamente convinti del fatto che le certezze che ci accompagnano dalla nostra nascita sulla geografia e sulla terra sferica, in realtà sono sbagliate. Solo qualche giorno fa alcuni seguaci di queste teorie si rifiutarono di presentare i loro documenti su un treno in Liguria, dicendo di essere terrapiattisti e di non dover pagare il bigliettoL’obiettivo dei terrapiattisti in realtà, da ciò che si legge nel post, non è quello di convincerci che la terra è piatta anziché sferica, ma di «migliorare il mondo raggiungendo un mondo di felicità»: «Questo infondo (sic) lo vogliono tutti, sia le persone comuni che le persone di potere - scrive - Serve un cambio di comportamento, vi invito a sperimentarlo facendo ognuno la propria parte»., la quota di partecipazione.La locandina illustra bene i temi delle relazioni: per quanto riguarda Favari, si parla di «assenza della curvatura terrestre» (con dimostrazione) e di «differenza di pressione tra atmosfera e spazio siderale». Poi, relatore Galuppini, «introduzione all’astronomia zetetica», «Luna: 50 anni di inganni» e addirittura «». E ancora, «Orbita del Sole sulla Terra piatta» (relatore Greco), «Egocentrismo della stella polare» (Morlini), «Pianeti reali o proiezioni? Cosa salvare dell’astrologia?» (ancora Morlini).