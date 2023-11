Terrapiattisti riuniti a Roma: «La terra è piatta. L’ora legale ci ha rubato mille anni». Il biglietto d'ingresso costa 20 euro

di Redazione web

Oggi si è tenuta una conferenza, dal titolo "Revelatio orbis terrarum", che ha affrontato il tema della forma del nostro pianeta. Come riporta la Repubblica, i terrapiattisti e i fedeli del Popolo vivente e degli ShinSekai, hanno partecipato al meeting all’hotel Saint John, pagando 20 euro di ingresso.

La conferenza

Per rispettare le sensibilità dei presenti, il pranzo si è basato su un menù "carpotecnico": a ideare le pietanze a base di farine ricavate dalla frutta è stato uno dei relatori della giornata, Gabriele Ceracchini, che sul suo curriculum può contare anche una partecipazione al programma “Tú Sí Que Vales”. Ceracchini ha anche realizzato la grafica del volantino, ispirata al filosofo John Locke: una tartaruga che sorregge gli elefanti. Il suo intervento di apertura è il manifesto della giornata: «Terra piatta, capire per credere».

Insieme a lui, c’è anche Albino Galuppìni, molto attivo sul tema. Fra le sue grandi battaglie c’è quella contro il fuso orario che servirebbe, come afferma in un post sul suo profilo Facebook del 29 ottobre, a «celare il fatto che la Terra non è una sfera».

È intervenuta anche Sara Gamberoni, che rivela Repubblica, è convinta che i i fiumi sono un’invenzione dell’uomo: «I fiumi in natura non esistono ma sono in realtà delle antiche infrastrutture, delle opere di ingegneria idraulica». A certificare che la «terra è ferma» è stato invece il fisico Giancarlo Infante, che insegna nelle scuole secondarie: «I più autorevoli filosofi e storici della scienza sono concordi nell’asserire che la rivoluzione copernicana non prese avvio da motivazioni astronomiche, ma da ragioni ideologiche».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 16:26

