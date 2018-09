Telfer, chiusa la Valnerina. Scatta lo stop alle auto: ecco le strade alternative

Chiusa la strada statale Valnerina. Il provvedimento di stop alle auto è scattato intorno alle 19 di oggi. Decisione che si è resa necessaria per consentire la rimozione della Telfer. I vigili urbani del Comune di Terni hanno posto le transenne per bloccare il traffico in corrispondenza delle strade alternative.



Ecco quali sono i percorsi alternativi indicati dalla Provincia di Terni che ha firmato il provvedimenti di chiusura al traffico: SS 3 Flaminia e SP 4 Arronese (tratto bivio SS3 Flaminia-bivio SR 209 con esclusione dei mezzi con massa superiore a 5 tonnellate); SR 79 Ternana, ex SS 79 Ternana e SP 4 Arronese (tratto Piediluco bivio SR 209 Valnerina); SS 3 Flaminia e SS 685 Tre Valli Umbre (Galleria Forza di Cerro).



Resta di spettanza del Comune di Terni di segnalare in entrambe le direzioni di marcia, la presenza della sospensione della circolazione veicolare, restando comunque responsabile di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa della mancata osservanza delle segnalazioni così come imposto dal codice della strada e dalla altre norme vigenti in materia.

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 10:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..