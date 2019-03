Teresa e Trifone fidanzati uccisi, Ruotolo: «Non è giusto che paghi solo io»

«Non è giusto che paghi io per questi fatti che non ho commesso». È l'unico commento espresso ieri sera da Giosuè Ruotolo subito dopo la lettura della sentenza di appello che ha confermato la condanna all'ergastolo a suo carico per il duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone.

«Ruotolo è affranto - ha riferito uno dei suoi difensori, Roberto Rigoni Stern, al quale Ruotolo ha espresso il proprio sfogo - perché era convinto di riuscire a persuadere i giudici della sua estraneità. Dopo la lettura della sentenza Ruotolo è stato riportato nel carcere di Belluno.

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA