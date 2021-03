«Prima di andare a letto aveva preso un farmaco»: Francesca morta a 24 anni dopo la cena tra amici

Era stata a cena con due amici Francesca Martellini, la ragazza di 24 anni rosetana morta a Pineto. È successo domenica notte, e alla fine della cena, dopo aver detto di sentirsi stanca, era andata a riposare: ma uno dei suoi amici l'ha ritrovata riversa nel letto senza vita. Inutile l'arrivo dei soccorsi: su quello che le è successo sta indagando la Procura di Teramo.

Leggi anche > Morto a 29 anni: «Giuseppe è precipitato dal terzo piano». Ipotesi suicidio

Come scrive oggi Teodora Poeta sul quotidiano Il Messaggero, sabato sera Francesca era uscita di casa truccata e vestita di tutto punto per andare a casa di una coppia di amici, per impedire al Covid di sconvolgere la vita di ragazzi che vorrebbero solo riavere la loro quotidianità. Ma all'una di notte si è consumata il dramma: prima di andare a riposare, pare avesse assunto un farmaco che prendeva regolarmente, ed è su questo che gli inquirenti stanno cercando di vederci chiaro, con l'autopsia che accerterà qual è stata la causa del decesso.

Le manovre di rianimazione sono durate a lungo, purtroppo senza risultati: sul suo corpo, nessun segno di violenza. In quella casa, la perquisizione dei Carabinieri non ha dato esiti particolari: ora si attendono gli esami della Procura, che ha aperto un fascicolo al momento senza indagati. La salma è stata subito trasferita all'ospedale di Atri a disposizione del magistrato di turno, la pm Silvia Scamurra.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA