Bambino di 4 anni intrappolato in auto sotto il sole: liberato dai vigli del fuoco a colpi di mazza

Sabato 10 Agosto 2019, 13:05

, in provincia di, ieri pomeriggio una turista di circaha inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno della propria auto chiudendo le portiere e finendo per bloccare nella vettura il figlio di soliLe chiavi erano probabilmente scivolate nell'abitacolo per via di una svista della donna. Così, un classico incidente quotidiano stava per dare origine ad una tragedia. Chiuso lo sportello dell'auto infatti, si è innescata la chiusura automatica del mezzo con il bimbo rimasto intrappolato nel seggiolino sul sedile posteriore.Come riportato dala madre, inizialmente ignara dell'accaduto, si era assentata per qualche minuto per prendere delle cose nella camera dell’agriturismo e al ritorno ha potuto constatare l'amara sorpresa. L’auto era chiusa dall’interno. Dopo aver cercato inutilmente di trovare il doppione delle chiavi, la donna si è messa ad urlare e a tirare sassi per cercare di spaccare i finestrini. Tutto è stato inutile e per salvare il piccolo si è dovuto attendere l'arrivo dei vigili del fuoco di Nereto.I vigili hanno inizialmente provato, senza successo, a forzare lo sportello anteriore con delle speciali ganasce. Dopo alcuni tentativi, per salvare il bimbo hanno dovuto spaccare il finestrino con una mazza.