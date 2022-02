Pisa, tenta di rapire bimbo di 9 anni per strada: arrestato senza fissa dimora

Momenti di terrore a Pisa dove un uomo ha afferrato un bimbo di 9 anni a passeggio con la sorella maggiore ed è scappato via con lui. La fuga però è stata breve. La ragazza 17enne ha iniziato a gridare attirando l'attenzione e il sostegno dei passanti che l'hanno aiutata a riprendere il fratellino. L'uomo un 52enne filippino, senza fissa dimora, è stato rintracciato nei pressi della stazione e arrestato dai poliziotti con l'accusa di tentato sequestro di minore.

Nei giorni precedenti, ha ricostruito la polizia, il filippino aveva preso di mira una 11enne fuori da una palestra, attendendola all'esterno della struttura fino alla fine dell'allenamento. La bambina, spaventata, aveva allertato le forze dell'ordine, che avevano identificato e denunciato l'uomo alla Procura.

Leggi acnhe > Il piccolo Mustafà, operato a Siena il bimbo siriano nato senza braccia e gambe per la guerra

Anche il piccolo di 9 anni sarebbe stato pedinato dall'uomo nella zona della Sesta Porta. Secondo quanto riferito dalla polizia, prima di entrare in azione l'uomo aveva osservato a lungo il bambino e poi lo avrebbe afferrato per un braccio strappandolo dalle mani della sorella, allontanandosi frettolosamente con lui per qualche metro. La ragazza ha però iniziato a gridare richiamando immediatamente l'attenzione di alcuni passanti e con il loro aiuto è riuscita a riprendere il fratellino e ad allontanarsi.

Nel frattempo la madre ha chiamato il 112 e in pochi minuti i poliziotti hanno prima circondato la zona e poi bloccato in via Quarantola il 52enne, che è stato riconosciuto dalla ragazza, mentre stava cercando di dileguarsi. Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento del filippino nel carcere 'Don Bosco'.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA