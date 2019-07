Tentano di violentare e investire una donna: in carcere due stranieri. Salvini: «Castrazione chimica»

Due stranieri, un iracheno di vent'anni e un'egiziano di 30, sono in carcere per aver cercato di violentare e investire una donna: è accaduto a Terracina, in provincia di Latina. Il trentenne può essere espulso grazie al Decreto Salvini, mentre il ventenne aveva fatto richiesta di asilo in Svezia, incassando tre dinieghi: successivamente è andato in Finlandia e quindi in Italia. Nel nostro Paese ha impugnato il provvedimento di trasferimento in Svezia: udienza fissata nel 2020. Il Viminale chiederà l'anticipazione dell'udienza.



«Ecco altri due "poveri richiedenti asilo" tanto cari alla sinistra, che ieri hanno tentato di stuprare e di investire una donna. Grazie al Decreto Sicurezza potranno essere espulsi, anche se io rimango convinto che per pedofili e stupratori la castrazione chimica sarebbe necessaria», ha commentato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini.

Ecco altri due “poveri richiedenti asilo” tanto cari alla sinistra, che ieri hanno tentato di stuprare e di investire una donna.https://t.co/caVjydhAFI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 10, 2019

Grazie al Decreto Sicurezza potranno essere espulsi, anche se io rimango convinto che per pedofili e stupratori la castrazione chimica sarebbe necessaria! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 10, 2019

Mercoledì 10 Luglio 2019, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA