Si taglia le vene con un taglierino nel parcheggio dell'Ikea: un vigilante gli salva la vita

Tragedia sfiorata all’Ikea di San Giovanni Teatino. Venerdì mattina, intorno alle ore 10, poco prima dell’apertura dello store, un uomo di circa 70 anni ha tentato il suicidio all’interno dell’ex parcheggio dipendenti posizionato a piano terra. L’uomo, probabilmente in stato confusionale, era disteso a terra, accanto alla sua auto, con la testa su un cuscino e circondato da una copiosa quantità di sangue, intento a recidersi le vene del polso sinistro con un taglierino.

Per sua fortuna la scena è stata notata da una guardia giurata particolare Sicuritalia Ivri impegnato in alcune operazioni di manutenzione presso il locale antincendio. Verificata la situazione di emergenza, la Guardia Giurata ha subito prestato soccorso all’uomo, tamponando la ferita aperta, bloccando l’emorragia in corso e mantenendo sveglio l’uomo fino all’arrivo soccorsi medici, contestualmente allertati e prontamente giunti sul posto. L’uomo è stato trasportato di urgenza in Ospedale ed è attualmente fuori pericolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA