Tenta di avvelenare l'ex moglie con farmaci nel caffè

Fermato questa mattina un uomo della provincia di Ravenna (RA) con l'accusa di avere provato ad avvelenare l'ex moglie mettendole di nascosto farmaci dentro alla tazzina del caffè.

Il Pm Daniele Barberini e Cristina D'Aniello oltre che per l'ipotesi di tentato omicidio, anche per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia hanno dato all'uomo un fermo di indiziato di delitto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 16:46

