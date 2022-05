GianMarco Tessier

Il parrucchiere del foro da 10 anni. I proprietari mio zio carlo e giuseppe, due negozi su tuscolana e piazza di spagna. E' una cosa iniziata da mio padre e mio zio. Sono sempre stato io fin dall'inizio.

Facciamo solo capelli, sia uomo sia donna

Sono scaramantici: chi si taglia solo in un dato giorno, solo a certi orari, chi solo dopo l'allenatore.

Chi il più scaramantico: Tsisipras e Zvererev (fa tagliare i capelli all'allenatore solo quando lo dice lui. Mi ha dato il via libera per tagliarglieli proprio oggi).



Sinner io no, ma mio padre Carlo. E' scaramantico. non tantissimo.

Ho tagliato Djokvic e NAdal. anche alle atp finals sono andato a toriino.

Vanitoso: non c'è uno in particolare che ci tiene parecchio più degli altri, Djokovic vuole sempre lo stesso taglio. Al papà di Tsitsipas: molto disponibile e simpatico. Gli ho tagliato i capelli, quando vuoi fai venire tuo figlio. E mentre pranzavamo e ha fatto venire il figlio dicendo che portavo fortuna e domani dovrebbe venire.

Sharapova, la Alep.

Nadal è un po' calvo ma ha fatto il trapianto alla Conte. Quando hai pochi capelli, il trapianto non può farti tornare pieno, adesso sta meglio. Modo migliore per coprire i buchi.

Berrettini? Scaramantico anche lui. Ci ho giocato a tennis insieme per tanti anni, è una persona semplice alla mano. Ma vale per tutti. Sono tutti molto più semplici di quanto non sembri.

L'altr'anno era già aperto, eravamo pochi ma i giocatori c'erano tutti. C'erano le mascherine, ma loro c'erano tutti.

Si ho giocato a Tennis, ero classificato.

Nessuno si è mai lamentanto, ringraziano tutti. Sempre super disponibili, loro non pagano e quindi li vedi arrivare con dolci, gelati per "sdebitari". Ci lasciano cappellini, etc. A torino un giocatore mi ha regalato una racchetta. Vedi la semplicità di tanti giocatori, cosa che non ti immagini all'inizio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Maggio 2022, 14:55

