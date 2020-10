Tennis & Friends: la 10° edizione con la novità della diretta streaming unisce prevenzione e sport

Tutto pronto per la 10° edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020. L’evento infatti sarà quest’anno a porte chiuse, ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento.

Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati.

Gli obiettivi si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a livello nazionale, con la consapevolezza che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli.

Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito e che offriranno, previa prenotazione, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla prevenzione.

La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a tutti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della manifestazione.

«La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume “I numeri del cancro 2020” presentato nei giorni scorsi presso l’Istituto Superiore di Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi», ha riportato il prof Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva.

Grazie al contributo dei partner sarà donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.

ELENCO STRUTTURE SANITARIE A CUI RIVOLGERSI

LAZIO

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia

Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia

Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia

Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia

Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia

Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia

Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia

Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia

Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica

Childrenitalia® è un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l’ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell’U.O.S.D. di Psicologia clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell‘Università Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.

LOMBARDIA

MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia

CAMPANIA

NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia

BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia

CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con ecografia trans vaginale

PUGLIA

BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia

SICILIA

PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia

