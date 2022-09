Tempi Sbagliati, il nuovo podcast di Gruppo Cap per comunicare la sostenibilità alla Generazione Z

Giovani e ambiente costituiscono ormai un binomio inscindibile nel dibattito pubblico e politico. Le ansie di un’intera generazione per un futuro sempre più incerto riguardo al consumo delle risorse naturali esigono risposte. E la risposta, per Gruppo CAP, si chiama Tempi Sbagliati. Un podcast che ci conduce in un viaggio alla scoperta di cosa significa occuparsi di sostenibilità quando si ricoprono ruoli di responsabilità.

Alla guida di questo viaggio c’è Sofia Pasotto, giovane divulgatrice ambientale che, nel corso delle sei puntate, si confronta con figure simbolo di diversi mondi dell’impresa, del design, dei servizi e delle istituzioni. Prodotto da DUDE Originals per Gruppo CAP, gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano, Tempi Sbagliati ha l’obiettivo di parlare al presente per raccontare un futuro vicinissimo, sensibilizzare le persone, e in particolare la generazione Z, a un consumo consapevole di acqua e di tutte le risorse che stiamo dando per scontato.

a partire dal 20 settembre su tutte le principali piattaforme di streaming, in Tempi Sbagliati si parla del presente del pianeta e soprattutto del futuro che ci aspetta se non cominciamo davvero ad avere a cuore la sostenibilità. Ma quanto si tratta di responsabilità personale e quanto di meccanismi e dinamiche più grandi di noi? Abbiamo ancora qualche speranza o i tempi iniziano a essere sbagliati? Sofia Pasotto chiacchiera con esperti che toccano quotidianamente le difficoltà e le possibilità legate alla sostenibilità, tra Presente Compromesso, Passato Ambiguo, Imperativo Attivo e Futuro Possibile, i quattro pilastri attorno a cui si sviluppa ogni puntata. Tempi Sbagliati esplora diversi ambiti della sostenibilità attraverso voci eterogenee: dal mondo del design con Rossana Orlandi alla moda con Simon Giuliani, passando per quella dello chef stellato Pietro Leeman, del mondo dell’energia di Sara Capuzzo di ènostra, quello delle istituzioni con Andrea Guerrini di ARERA e dell’industria e delle utility con Alessandro Russo di Gruppo CAP. Sofia Pasotto, 22 anni, laureata in studi internazionali all’Università di Trento studentessa al Master of Science in Climate Change, all’Università di Copenaghen, è una giovane divulgatrice, tiktoker e attivista per l’ambiente. Su TikTok, dove ha 50mila follower, realizza video attraverso i quali condivide messaggi per la salvaguardia ambientale e cerca di spiegare quali siano i gesti quotidiani che ognuno di noi può mettere in pratica per far qualcosa in prima persona per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Tempi Sbagliati è il terzo podcast prodotto da Gruppo CAP. Un anno aveva realizzato “The Source”, il primo podcast italiano di climate fiction che racconta gli effetti e le conseguenze dei cambiamenti climatici in un’afosa estate italiana del 2035. A giugno 2022 ha lanciato “Capirci un Tubo”, il primo podcast di divulgazione scientifica dedicato interamente all’acqua, da quella del rubinetto fino a quella su Marte e nello spazio. Anche questi podcast si possono ascoltare su tutte le principali piattaforme di podcasting e streaming. Tutte lei informazioni e i link per ascoltare il podcast si trovano su Gruppo Cap/Tempi Sbagliati

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA