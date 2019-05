Sicurezza: «Sì alle telecamere private puntate fuori casa»

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

Via libera alleinstallate sulle mura perimetrali esterne di palazzi e singole abitazioni, che vengono puntate a riprendere quello che accade nella pubblica via.I cittadini che le posizionano per tutelare ladei loro beni, propria e dei familiari, non commettono alcun reato nei confronti delle altre persone che vivono o lavorano nella stessa strada. Per essere a posto con la legge, basta che appositi cartelli avvisino della presenza del sistema di videoripresa. con cartelli posti prima che i sogetti entrino nel raggio d'azione delle telecamere. I giudici della Cassazione hanno infatti assolto con la formula «perchè il fatto non sussiste», due proprietari di diversi appartamenti di uno stabile a Chieti, condannati a sei mesi di reclusione per «violenza privata», che avevano installato telecamere «a snodo telecomandabile per ripresa visiva e sonora orientate su zone e aree aperte al pubblico transito». Secondo la Corte di Appello dell'Aquila, gli abitanti della zona erano costretti «a tollerare di essere costantemente controllati nell'espletamento delle loro attività lavorative e nei movimenti». Gli ermellini invece non hanno ravvisato il reato di violenza privata il reato di violenza privata, «trattandosi di condizionamenti minimi indotti» dalla videosorveglianza.