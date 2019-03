Telecamere nascoste in hotel: «1.600 clienti spiati nelle loro camere». I video in streaming sui siti porno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filmavanonella loro camera da letto: le immagini registrate, o spesso anche in diretta streaming, venivanosu una piattaforma a pagamento con base all'estero. I clienti, ignari di tutto, sono circa 1.600: protagonisti inconsapevoli di unin salsa piccante grazie alle telecamere montate in 42 stanze di ben 30 strutture alberghiere, sparse in 10 città.L'incredibile storia è avvenuta in Corea del Sud: il «business», operativo da novembre fino agli inizi di marzo, ha permesso ai sospettati di raggranellareDietro tutta l'organizzazione c'erano quattro persone, che sono state arrestate dalla polizia che ha reso nota l'operazione: se riconosciuti colpevoli, i quattro rischiano una pena fino a 7 anni di carcere.Gli hotel si trovano in 10 città del centro e del sudest del Paese: la Korean National Police Agency ha fornito in una nota anche i dettagli dell'attività messa in piedi: i video erano realizzati da telecamere spia sistemate nelle scatole dei televisori, negli appoggi degli asciugacapelli e in altre apparecchiature elettriche.