TEGLIO VENETO (VENEZIA) - Il, spaventoso, tradopo le 23 della giornata di Pasquetta a. Un giovane è in gravi condizioni dopo lo schianto di ieri sera in prossimità della stazione ferroviaria di Cintello, fra una Toyota Aygo, una Opel ed una Fiat Punto.Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente in cui le tre auto si sono scontrate frontalmente. La Toyota è stata catapultata nel fossato laterale, con le ruote all'aria mentre la Opel è finita dentro al giardino di una abitazione ed infine la Punto è rimasta in mezzo alla strada metropolitana 463 senza una ruota., al quale. Meno grave una coppia di coniugi che viaggiava nella Opel, involume il conducente della terza autovettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro, raggiunti anche dai colleghi di San Vito, che hanno dovuto faticare per liberare il ragazzo dall'abitacolo. Con loro anche le ambulanze di Portogruaro e di Caorle che hanno trasferito la coppia al San Tommaso dei Battuti della città del Lemene. Il giovane è stato invece centralizzato all'ospedale dell'Angelo.