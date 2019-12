Tragedia sul lavoro a poche ore dal Natale in Liguria. Un tecnico della ditta Temar di Chiavari è morto folgorato all'interno di una cabina elettrica con alta tensione dove stava riparando un guasto, a Casarza Ligure in via Tangoni: sul posto i carabinieri, il magistrato di turno e i medici del 118 che hanno constatato il decesso.



NEWS IN AGGIORNAMENTO Martedì 24 Dicembre 2019, 12:55

