Napoli, guida il taxi con la patente sospesa: ritirata la licenza

Gli agenti del nucleo Mobilità Turistica della polizia locale di Napoli hanno intercettato un bus turistico in via San Carlo con cronotachigrafo manomesso. Il conducente è stato sanzionato per un importo di 1698 euro e la sospensione della patente.

Gli agenti hanno poi ritirato ad un tassista la licenza perché circolava in via Don Bosco con patente ritirata a causa di sinistro stradale con ferito in prognosi riservata ed il veicolo sottoposto a fermo per tre mesi. Un altro tassista al Molo Beverello è stato sanzionato perché prelevava passeggeri a meno di 100 metri dagli stalli riservati.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45