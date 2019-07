No Tav, marcia al via: «Non accettiamo intimidazioni» L'Italia invia lettera all'Ue con il sì

La pioggia non ha fermato i militanti no Tav che stanno concentrandosi davanti al presidio allestito nei pressi della borgata 8 dicembre dove è in corso il festival dell'alta felicità per partecipare alla marcia al cantiere Tav di Chiomonte. Muniti di scarponcini e Kway con tanto di bandiere il popolo no Tav sta concentrandosi per partire. «Quattro gocce non ci spaventano», sottolineano.



«Non ci siamo mai fatti prendere in giro, non ci sono governi amici anche se questo non significa che non avessimo sperato che le cose potessero cambiare dopo le parole di chi in campagna elettorale aveva promesso che il Tav non si sarebbe fatto». Così gli organizzatori della marcia No Tav dal microfono. «E invece - aggiungono - ci ritroviamo a dover sentire stupidaggini a mezzo stampa su costi e opportunità». «Non ci facciamo prendere in giro e a tutti i partiti, M5S in primis, diviamo che i giochi di potere e di poltrone non ci interessano . Siamo in tanti a far sentire la nostra voce con forza e determinazione. Non accettiamo intimidazioni. Fermare il Tav tocca a noi», aggiungono.

Il forte acquazzone si è scatenato sulla spianata della Val Cenischia dove è in corso il festival Alta felicità del movimento No Tav. In quel momento era in corso un incontro pubblico con esponenti francesi dei gilet gialli che è stato interrotto. Uno speaker ha annunciato che la marcia di oggi al cantiere della Tav si terrà ugualmente.

Italia invia la lettera. L'Italia ha inviato ieri in serata alla Ue la lettera con cui conferma l'intenzione di proseguire nella realizzazione della Torino-Lione. Nelle scorse settimane la Commissione europea aveva chiesto a Italia e Francia di chiarire le rispettive posizioni sull'opera.

Allerta meteo a Venaus in vista del corteo che alle 13.30 partirà dall'Infopoint situato all'ingresso dell'accampamento del Festival dell'alta felicità. Tuoni e lampi, un temporale e una previsione di 8mm di pioggia in un'ora stanno inducendo tanti ragazzi partecipanti al Festival dell'alta felicità a smontare le tende e abbandonare il campo e con esso l'idea di prendere parte al corteo che da Venaus porterà i No Tav al cantiere di Chiomonte. Il rischio per molti di loro, non attrezzati in caso di pioggia, è di restare intrappolati in una pozza di fango.