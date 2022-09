Tatuatore rifiuta di disegnare una rosa sul collo a un ragazzino: «I soldi non possono comprare tutto». Il video è virale

Un tatuatore rifiuta di assecondare le insistenze di una mamma, che chiede un tatuaggio sul collo al figlio che ha 15 anni, probabilmente per imitare la moda di trapper ed influencer. Ma l'esperto di tattoo, titolare da oltre 20 anni di un centro specializzato, a Sora, in provincia di Frosinone, si oppone e riprende la conversazione in un video diffuso su TikTok; a riportare la storia è il quotidiano Ciociaria Oggi.

Il no del tatuatore

«Ho aperto il mio studio 21 anni fa, volevo mettere in luce il fatto che vengono i genitori a chiedere di far tatuare i figli minorenni, ma l'etica di un buon tatuatore è di non farlo su mani, faccia e collo a chi ha meno di 18 anni» spiega Cristiano Giulia, il tatuatore di Dream Skin Tattoo in una videointervista rilasciata al giornale.

Rifiuto nonostante i soldi

«Per il genitore è più facile accontentare i figli per non farsi assillare. Io ho preferito rifiutare il lavoro e non seguire la cultura del tutto e subito e dei soldi» dice ancore il tatuatore, spiegando che anche se «la legge mi consente di falo non significa che io debba farla anche se ha compiuto 16 anni».

Video su TikTok

Cristiano Giulia ha ripreso la discussione con la mamma del minore su TikTok, in cui si vede l'insistenza della donna che gli porge dei soldi, per far tatuare una rosa sul collo del figlio che ha quasi 16 anni, ma il tatuatore li rifiuta. «E' bello che si conservi ancora un'etica, posso fare un piccolo tatuaggio, ma non certo fare una cosa stratosferica» dice ancora il tatuatore di Sora.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 11:42

