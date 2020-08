Tartare di scottona ritirata dai supermercati per rischio salmonella: ecco dove

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Agosto 2020, 07:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritirata daiper il rischioIl Ministero della salute ha previsto il ritiro dai supermercati per alcune confezioni di tartare di bovino adulto scottona. Si tratta di un ritiro in via precauzionale dallo stesso produttore che è scattato a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori.spp in alcuni campioni analizzati della carne confezionata. Ad essere interessate sono alcune confezioni da 200 grammi di Tartare di Bovino adulto scottona prodotte per Lidl Italia dall’azienda Marfisi Carni srl nello stabilimento Contrada Paglieroni a Treglio, in provincia di Chieti, (codice identificativo IT S2X49 CE) e vendute nei negozi della stessa catena di supermercati. Nello specifico riguarda le confezioni di carne con il numero di lotto 507007 e data di scadenza fissata al 14 agosto 2020.a non consumarlo e a restituirlo nei punti vendita dove si procederà al rimborso della merce.