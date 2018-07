Il balcone crolla, Marco muore a 37 anni dopo un volo di 4 metri

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ce l'ha fatta, il 37enne precipitato da un, insieme alla sua fidanzata, durante unain una struttura di via degli Argonauti, a Tarquinia. Il giovane si trovava sopra la struttura quando la soglia di marmo sotto i loro piedi hae ha fatto cadere entrambi in strada.Dopo il volo di 4 metri i passanti hanno subito chiamato i soccorsi e i due sono stati trasportati con in Ospedale. Date le gravissime condizioni Marco è stato trasferito in eliambulanza al Gemelli di Roma, ma nonostante tutti i tentativi dei medici non è riuscito a farcela ed è deceduto poco dopo il ricovero. La fidanzata, invece, in condizioni meno gravi, è stata ricoverata presso l'ospedale di Tarquinia.Sul luogo si sono recati i Carabinieri ella stazione locale e il Nucleo radiomobile della compagnia di Tuscania per fare degli accertamenti e capire cosa sia successo.