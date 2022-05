Ragazza di 23 anni trovata morta in una grotta: l'orrore a Taranto. «Forse overdose»

Tragica scoperta nel Tarantino. Il cadavere di una ragazza di 23 anni è stato trovato questa mattina, giovedì 12 maggio, dai carabinieri di Massafra in una grotta della gravina San Marco. Accanto al corpo c'era una siringa e si ipotizza che la giovane sia morta per overdose. La 23enne, a quanto si è appreso, era abituale consumatrice di sostanze stupefacenti. Le indagini sono in corso e sarà solo l'autopsia disposta dal pm di turno a chiarire l'esatta causa del decesso. L'esame è stato affidato al medico legale Marcello Chironi.

Leggi anche > Guidava in autostrada a 14 anni: con lui mamma e papà. «Ha sorpassato la polizia a tutta velocità»

A far scattare le ricerche, riporta Fanpage, è stata una conoscente della vittima che non avendo più notizie della 23enne ha chiamato le forze dell'ordine. La ragazza di cui non sono state ancora rese note le generalità non risulta nell'elenco delle persone scomparse in Puglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA